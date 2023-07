Roma: l'albero di Natale a Trinità dei Monti sarà di Dior

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'albero di Natale a Trinità dei Monti quest'anno sarà targato Dior. Il progetto prevederà installazioni luminose ed elementi decorativi sulla scalinata di Trinità dei Monti e sul perimetro di piazza di Spagna. Inoltre Dior, realizzerà, senza oneri per l'amministrazione, anche un'attività complementare a beneficio della città e corrispondente a un set di luminarie natalizie dislocate in altre zone della Capitale più periferiche, per un totale di 6,5 chilometri di illuminazione. L'albero di Trinità dei Monti e gli altri elementi previsti dal progetto si configurano come l'unica grande installazione pianificata dal brand Dior in Europa per il Natale 2023-2024, e sarà quindi un'attrazione di rilevanza unica a livello mondiale. Lo sviluppo del progetto tiene conto delle contingenze legate alla crisi energetica avvalendosi di un sistema di led da esterno ad alta efficienza energetica. È quanto si legge in una nota del presidente della commissione Turismo di Roma, Mariano Angelucci del Pd.(Rer)