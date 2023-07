Tunisia: ministro Economia, “noi vicini a Europa e Africa, non ai Brics”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimensioni dell’economia tunisina non la qualificano per entrare nei Brics, il blocco dei Paesi emergenti che include Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Lo ha detto ieri in Parlamento il ministro dell’Economia tunisino, Samir Saied, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Tap”. “La nostra posizione geografica ci impone di avere ottimi rapporti con l'Europa, l'Ue e l'Africa", ha aggiunto l’esponente del governo tunisino, augurandosi che il Paese nordafricano possa raggiungere un accordo per ottenere un prestito dal Fondo monetario internazionale “al più presto”. Tuttavia, secondo l'esperto di economia e mercati finanziari, Moez Hadidane, difficilmente la Tunisia otterrà nuovi fondi dall’Fmi: l'istituzione finanziaria internazionale, infatti, richiede riforme a lungo termine che la Tunisia si rifiuta di adottare. L'economista ha aggiunto che la posizione dell'Europa e dell’Italia in particolare "ha avvantaggiato la Tunisia e le ha impedito di trovarsi in una situazione economica difficile, grazie all'arrivo di alcuni fondi: l'Unione Europea ha di fatto sostituito il Fondo monetario, in quanto si è fatto garante per altri finanziatori”. Vale la pena ricordare che, poco dopo l’accordo tra Ue e Tunisia sul pacchetto di aiuti europeo raggiunto a metà luglio, l’Arabia Saudita ha dichiarato che fornirà alla Tunisia un'assistenza finanziaria del valore di 500 milioni di dollari, inclusa una sovvenzione di 100 milioni. (Tut)