Viabilità: sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e sulla A1 Milano-Napoli aggiornate chiusure

- Sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione del viadotto "San Donato" , con le seguenti modalità e orari: nelle tre notti di lunedì 31 luglio, martedì 1 e mercoledì 2 agosto con orario 21-5 sarà chiuso, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto, il tratto compreso tra San Donato e l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A1/A51 Tangenziale est. dalle 20 di lunedì 31 alle 5 di martedì 1 agosto sarà chiusa l'area di servizio "San Zenone est", situata nel tratto compreso tra la stazione di Lodi e la barriera di Milano sud, verso Milano. Dalle 21 di martedì 1 alle 5 di mercoledì 2 sarà chiuso, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto, il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e San Donato verso Milano/Piazzale Corvetto. In alternativa, da Bologna si consiglia di seguire le indicazioni per Venezia lungo il Raccordo A1/A51 Tangenziale est; sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano in uscita per chi proviene da Milano, in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Casalpusterlengo o di Piacenza sud. Nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 agosto con orario 21-5 sarà chiuso, sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto, il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e San Donato verso Milano/Piazzale Corvetto. In alternativa, da Bologna si consiglia di seguire le indicazioni per Venezia lungo il Raccordo A1/A51 Tangenziale est. (Com)