Ucraina: portavoce truppe orientali, perdite russe maggiori di quelle della guerra in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa sta spostando unità nell’area di Bakhmut per cercare di mantenere le sue posizioni ma le perdite russe sono ormai quasi superiori a quelle sovietiche nella guerra in Afghanistan del 1979-89. E’ quanto ha dichiarato il portavoce del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Serhiy Cherevaty. Bakhmut – ha detto il portavoce – ha un’importanza non solo propagandistica per i russi, ma anche militare. “Il nemico sta cercando di resistere disperatamente. Nel corso di una giornata ci hanno bersagliato 537 volte nella direzione di Bakhmut, hanno compiuto tre raid aerei e ci sono stati undici scontri”, ha dichiarato Cherevaty. (Kiu)