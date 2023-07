Roma: Angelucci (Pd), albero Natale Dior sarà attrazione mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'albero di Natale a Trinità dei Monti targato Dior "sarà meraviglioso. Sarà l'unica grande installazione pianificata dal brand Dior in Europa per il Natale 2023-2024, e sarà quindi un'attrazione di rilevanza unica a livello mondiale". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Turismo di Roma, Mariano Angelucci del Pd. "La nostra città grazie al lavoro di squadra svolto dal sindaco Gualtieri, dall'assessore Onorato e dalla maggioranza, è ritornata attrattiva a livello mondiale per le grandi Maison oltre che per i grandi eventi. L'aumento del flusso di turisti insieme all'aumento della spesa media ne sono la dimostrazione. Continuiamo a lavorare per Roma". (Rer)