Cina: Meloni, buone relazioni indipendentemente dalla Via della Seta

- “Finché l’Italia è guidata da me la nostra autonomia non può mai essere messa in discussione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5. “Credo che sia nel nostro interesse nazionale – ha spiegato – avere relazioni con la Cina, che non necessariamente dipendono dagli accordi che abbiamo fatto in passato. Il paradosso è che noi siamo l’unica nazione che sta nella Via della Seta tra i Paesi del G7 e tra i Paesi europei, ma non siamo la nazione che ha i migliori dati sull’interscambio commerciale con la Cina”. Questo, ha aggiunto, “dimostra che si possono avere buone relazioni e rapporti commerciali con la Cina anche indipendentemente dalla Via della Seta”.(Rin)