Italia-Usa: domenica in onda l’intervista di Meloni all’emittente “Fox News”

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rilasciato una intervista all’emittente “Fox News”, nel quadro della sua missione negli Stati Uniti. Lo ha confermato la giornalista e conduttrice televisiva Maria Baltiromo, annunciando in un messaggio pubblicato su Twitter che la premier andrà in onda alle 10 di domenica (le 16 in Italia) sul programma “Sunday Futures”. Insieme a lei ci saranno anche il deputato repubblicano James Comer, presidente del comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti; Miranda Devine, editorialista del “New York Post”; l’opinionista statunitense Alan Dershowitz; e il deputato repubblicano Mike Turner. (Was)