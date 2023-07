Business news: Vodafone, ricavi da servizi in Regno Unito a 1.401 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone Uk chiude il primo trimestre con ricavi da servizi a 1.401 milioni di euro; in aumento del 5,7 per cento e un miglioramento rispetto all'ultimo trimestre dell'anno scorso (3,8 per cento). È quanto emerge da una nota del gruppo Vodafone. Ciò è dovuto alla forte crescita nel settore Consumer, supportata dagli aumenti annuali dei prezzi e da una base clienti più ampia, nonché da una continua buona crescita nel settore Business, in parte compensata da un calo dei ricavi all'ingrosso. La forte performance di Vodafone nel Regno Unito, dove si sta fondendo con la rete mobile rivale Three, ha contribuito a compensare i cali in Germania, così come quelli in Italia e Spagna. (Rel)