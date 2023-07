Business news: Bei sottoscrive prestito da 315 milioni di euro con Cellnex per diffusione 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha sottoscritto con Cellnex un contratto di prestito da 315 milioni di euro per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili alla base della diffusione del 5G in Spagna, Portogallo, Francia, Italia e Polonia. Come riferisce una nota, il prestito mobiliterà investimenti complessivi per 631 milioni di euro al fine di migliorare ed espandere la copertura e la capacità delle infrastrutture della rete mobile con una banda molto ampia in tali paesi, contribuendo ad accelerare la transizione digitale sia nelle zone urbane che in quelle rurali. Il progetto comprenderà nuove infrastrutture per le telecomunicazioni mobili quali antenne per telefoni cellulari e stazioni base in aree urbane, adeguamenti per consentire la condivisione delle infrastrutture tra più operatori, l'introduzione della fibra ottica per collegare le torri cellulari alla rete di ogni operatore, sistemi distribuiti d'antenna per aumentare sensibilmente la capacità delle stazioni base e il ricorso alle energie rinnovabili e ad altre misure di efficienza energetica presso stazioni base selezionate, al fine di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2 della rete. (Res)