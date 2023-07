Business news: Bayer corregge al ribasso le previsioni per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer ha corretto al ribasso le previsioni per il 2023. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la modifica si è resa necessaria a seguito della debolezza delle attività del gruppo nel settore agricolo. In particolare, il fatturato aggiustato per la valuta è stato portato da 51-52 a 48,5-49,5 miliardi di euro, mentre l'utile operativo rettificato è stato rivisto da 12,5-13 a 11,3-11,8 miliardi di euro. A maggio scorso, Bayer aveva già comunicato che “soltanto l'estremità inferiore” di questi intervalli è raggiungibile. L'azienda ha attribuito la correzione delle stime principalmente a un ulteriore “massiccio” declino delle vendite di prodotti a base di glifosato, che ha portato a una svalutazione di 2,5 miliardi di euro. Nel secondo trimestre, ciò dovrebbe causare una perdita consolidata di circa due miliardi di euro. La società ha abbassato in maniera significativa anche le previsioni sull'utile per azione e ora si aspetta un flusso di cassa libero di “circa zero euro”, invece di circa tre miliardi di euro. Secondo i dati preliminari, tra aprile e giugno, Bayer prevede un fatturato di circa 11 miliardi di euro, in calo dai 12,82 dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile rettificato dovrebbe scendere da 3,35 a 2,5 miliardi di euro. (Geb)