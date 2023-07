Business news: Bosnia, Sparkasse presenta programma di sostegno per il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkasse Bank, in collaborazione con il progetto Usaid Tourism e Advantage Austria, ha lanciato un programma di promozione per il potenziale turistico della Bosnia Erzegovina. Oltre ai modelli di credito di Sparkasse Bank per le esigenze del settore, il programma organizzerà un roadshow e incontri di agenzie di viaggio nazionali e austriache con l'obiettivo di presentare destinazioni turistiche attraenti, stabilire una cooperazione e, infine, stimolare il flusso di turisti in Bosnia Erzegovina. Il settore turistico, fanno notare dall’istituto di credito, è composto per lo più da un tessuto di piccole e medie imprese che dunque saranno sostenute con linee di credito e modelli appositamente progettati. Parte del programma di sostegno è un modello di finanziamento speciale di Sparkasse Bank che prevede dei rimborsi in base alle dinamiche stagionali, prestiti a rotazione e a lungo termine per il capitale circolante, oltre che prestiti per investimenti a lungo termine. Un ulteriore vantaggio che le aziende possono ottenere è l'assistenza tecnica del partner Usaid Turismo, che si traduce in servizi di consulenza con l'obiettivo di migliorare il business e armonizzarsi con gli standard turistici europei. (Seb)