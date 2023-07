Business news: EssilorLuxottica, fatturato a cambi costanti di 12,85 miliardi di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica ha registrato un fatturato a cambi costanti per 12,85 miliardi di euro, in crescita dell'8,2 per cento, nel primo semestre del 2023. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo franco-italiano. "Superata la prima metà del 2023, possiamo dirci orgogliosi della nostra performance, con un fatturato in forte crescita e margini stabili in linea con il nostro outlook di lungo periodo", hanno affermato nel comunicato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato. (Frp)