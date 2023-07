Business news: Spagna, per Santander utile di 5,4 miliardi di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Banco Santander ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile di 5,4 miliardi di euro, il 7 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. L'aumento sarebbe del 12 per cento se si esclude l'impatto del pagamento di 224 milioni di euro per l'imposta straordinaria sulle banche corrispondente all'anno scorso, addebitata nel primo trimestre. Inoltre, questa cifra è stata superiore alle previsioni degli analisti, che si aspettavano un utile di 5,1 miliardi di euro. L'utile lordo è aumentato dell'11,5 per cento a 28 miliardi di euro. Le commissioni nette sono aumentate del 5 per cento a 6,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda i mercati geografici, l'Europa e la Spagna sono state le forze trainanti del Gruppo. Santander Spagna ha contribuito maggiormente all'utile con 1,1 miliardi di euro, superando il Brasile, tradizionalmente la principale attività della banca. (Spm)