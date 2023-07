Imprese: Spagna, per Endesa utile di 879 milioni di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha registrato un utile di 879 milioni di euro nel primo semestre di quest'anno, in calo del 4 per cento rispetto ai 916 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2022. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la società energetica ha ottenuto ricavi per 13,1 miliardi di euro, in calo dell'11,6 per cento, a causa del calo dei prezzi dell'elettricità di quest'anno. Mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è migliorato del 27 per cento, raggiungendo i 2,4 miliardi di euro. Nel periodo, gli investimenti sono cresciuti del 12 per cento rispetto all'anno precedente, superando il miliardo di euro, il 76 per cento dei quali è stato destinato a progetti rinnovabili e alle reti elettriche. La base di clienti del mercato libero si è attestata a 6,9 milioni, 300 mila in più rispetto al primo semestre 2022. (Spm)