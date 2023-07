© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l'inflazione in Francia è scesa al 4,3 per cento su base annua, dopo il 4,5 per cento registrato il mese precedente. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). I prodotti alimentari sono aumentati del 12,6 per cento contro il 13,7 per cento di giugno. (Frp)