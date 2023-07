Business news: Spagna, per Cepsa utile di 145 milioni di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno, la compagnia petrolifera spagnola Cepsa ha registrato un utile di 145 milioni di euro, il 69 per cento in meno rispetto ai 463 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Un risultato condizionato anche dall'imposta straordinaria del governo spagnolo sulle società energetiche e dal calo dei prezzi del greggio. Cepsa, il cui contributo fiscale in Spagna ha raggiunto i 2,1 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno, ha già annunciato la sua decisione di ricorrere a questa imposta speciale. (Spm)