Business news: Fcc negozia con Urbaser l'acquisizione delle attività ambientali nei Paesi scandinavi

- L'azienda spagnola Fcc sta negoziando con Urbaser l'acquisizione delle sue attività nei Paesi scandinavi (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia) attraverso Urbaser Nordic. Secondo quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "El Economista", con una operazione valutata circa 300 milioni di euro, il gruppo cerca così di entrare in un nuovo mercato con la sua filiale ambientale. Urbaser ha assunto JP Morgan la scorsa primavera per guidare la cessione. Il processo ha attirato diverse parti interessate ed è ora nella fase finale, anche se il suo completamento dipenderà dal fatto che il prezzo offerto soddisfi le aspettative di Urbaser, che è controllata da Platinum. La società di gestione statunitense appartiene al miliardario Tom Gores, proprietario della squadra Nba dei Detroit Pistons. Urbaser Nordic, con sede a Sorum, in Norvegia, è il principale operatore privato di raccolta e trasporto dei rifiuti in Scandinavia. (Spm)