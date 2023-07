Libia-Usa: ministra Esteri e consigliere Chollet esprimono preoccupazione per sicurezza Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush, e il consigliere per la sicurezza e la politica di difesa presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Derek Chollet, hanno espresso la comune preoccupazione per il deterioramento della sicurezza in Niger. Lo ha reso noto su Twitter la ministra libica, secondo cui Chollet ha sottolineato, in una conversazione telefonica, la “coerenza della posizione degli Usa con quella della Libia” sulla questione. Inoltre, secondo quanto riferito da Mangoush, Chollet avrebbe espresso il sostegno del suo Paese a un “percorso democratico” in Niger. (segue) (Lit)