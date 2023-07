Siria: drone turco uccide quattro combattenti curdi nel nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze democratiche siriane (Sdf), milizie a maggioranza curda alleate degli Stati Uniti, hanno annunciato oggi la morte di quattro dei suoi combattenti in un attacco con un drone manovrato dalla Turchia nel nord-est della Siria. Una nota delle Sdf si precisa che il bombardamento ha colpito il villaggio di Khirbat Khowa, nel distretto di Amuda, nella provincia di Hasaka. Da parte sua, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una organizzazione non governativa con sede nel Regno Unito ma fortemente radicata sul territorio siriano, ha riportato che "persone non identificate" sono rimaste ferite nell'attacco, precisando che si tratta deò secondo bombardamento attribuito ai droni turchi nella stessa zona nell'arco di 24 ore. Ankara prende frequentemente di mira le Sdf e la sua principale componente curda, le Unità di protezione dei popoli (Ypg), in Siria, sostenendo che abbiano legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e che rappresentino una minaccia per la Turchia. Ankara considera il Pkk e i suoi presunti affiliati in Siria come organizzazioni terroristiche e ha condotto due importanti operazioni militari contro di loro a partire dal 2018. Secondo il Sohr, i droni turchi hanno compiuto 29 attacchi nelle aree controllate dalle Sdf nel 2023, uccidendo complessivamente 44 persone: 10 civili, tra cui un bambino e una donna, 31 militari e tre soldati del governo di Damasco. (Res)