Usa: elezioni 2024, il deputato democratico Dean Phillips valuta una possibile candidatura

- Il deputato democratico Dean Phillips ha confermato le recenti indiscrezioni di stampa in merito alle pressioni che avrebbe ricevuto per candidarsi alle elezioni del 2024, sfidando il presidente Joe Biden alle primarie del partito. Fonti anonime hanno riferito al quotidiano “Politico” che il deputato del Minnesota, attualmente al suo terzo mandato consecutivo, avrebbe ricevuto “numerose richieste in merito alla sua disponibilità a candidarsi contro Biden”. Phillips, inoltre, avrebbe in programma un incontro con possibili finanziatori a New York, la prossima settimana. Secondo le fonti, Phillips sarebbe intenzionato ad annunciare una candidatura solo in caso di un “importante calo dei consensi” nei confronti di Biden, oppure in presenza di problematiche relative alla salute del presidente. “Le indiscrezioni sono corrette”, ha confermato il deputato al portale di informazione “Axios”. Democratico moderato, Phillips è attualmente il presidente della commissione per le politiche e la comunicazione del partito. (Was)