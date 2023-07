Business news: Repubblica Ceca, un miliardo di metri cubi di Gnl tramite i Paesi Bassi in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2023 la Repubblica Ceca ha ricevuto un miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) tramite il terminal di Eemshaven, nei Paesi Bassi. Lo ha reso noto all’agenzia di stampa “Ctk” il gruppo energetico Cez. La quantità è tale da soddisfare approssimativamente il 15 per cento del consumo annuo di gas nella Repubblica Ceca. In totale, le navi gasiere arrivate al terminal nella prima metà dell’anno con un carico destinato al Paese centroeuropeo sono state dodici, la maggior parte delle quali dagli Stati Uniti. “Il rigassificatore di Eemshaven è stato il primo terminal di Gnl che ha cominciato a funzionare in Europa dopo l’invasione russa dell’Ucraina e contribuisce in modo significativo al rafforzamento della sicurezza energetica ceca ed europea. Sono contento che il sito stia soddisfacendo il suo scopo e che le navi di Gnl vengano gestite celermente”, ha commentato il ministro dell’Industria e del Commercio, Jozef Sikela. (Vap)