Business news: Thales acquisisce Imperva e si rafforza nella cybersicurezza

- Thales ha annunciato l'acquisizione di Imperva, azienda statunitense attiva nel settore della cyber sicurezza, per 3,25 miliardi di euro. L'operazione, che dovrebbe essere finalizzata entro l'inizio del 2024, porterà a 110 milioni di dollari di sinergie. "Imperva rafforzerà la crescita delle attività dei dati di Thales e permetterà l'ingresso del gruppo sul mercato" della "sicurezza delle applicazioni", si legge in un comunicato. Imperva è presente in 180 Paesi e nel 2022 ha registrato ricavi per 500 milioni di dollari. (Frp)