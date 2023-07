Business news: Croazia, per Atlantic Grupa fatturato in aumento ma utile in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo croato Atlantric Grupa ha realizzato nei primi sei mesi dell’anno un utile netto di 20,9 milioni di euro, ovvero il 5,5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha reso noto il gruppo croato attraverso una nota, precisando che il fatturato è invece aumentato del 15,8 per cento arrivando a 459,7 milioni di euro. L'utile ottenuto prima della sottrazione di interessi, imposte e ammortamenti è rimasto allo stesso livello dei primi sei mesi del 2022 e ammonta a 44,4 milioni di euro. "Nella prima metà del 2023 Atlantic Grupa ha registrato una forte crescita delle vendite in tutte le aree di attività e distribuzione ed in tutti i principali mercati", ha affermato Emil Tedeschi, amministratore delegato di Atlantic Grupa. La crescita, ha osservato ancora Tedeschi, ha ampiamente compensato l'impatto negativo dei prezzi ancora elevati delle materie prime e dei materiali di imballaggio, dei servizi logistici e delle fonti energetiche. In Slovenia un significativo passo in avanti stato ottenuto grazie alla collaborazione avviata con Haleon (Sensodyne, Corega, Parodontax, Aquafresh), mentre a Skopje lo sviluppo a lungo termine è garantito dalla conclusione di un investimento del valore di 12 milioni di euro nel centro di distribuzione logistica di nuova apertura. Nel mese di maggio Atlantic ha presentato un'offerta vincolante per l'acquisto di Strauss Adriatica, società del mercato serbo nota per i marchi di caffè Doncafe e C, e la conclusione dell'operazione è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione per la tutela della concorrenza della Repubblica di Serbia. La produzione di energia verde è iniziata sul mercato croato con la costruzione del primo impianto solare fotovoltaico presso il centro di distribuzione logistica di Zagabria, che riduce le emissioni di anidride carbonica di 3.250 tonnellate all'anno. (Seb)