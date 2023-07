Business news: Spagna, per Abertis utile di 397 milioni di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria spagnola Abertis ha ottenuto un utile di 397 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno, il 39 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022 grazie all'incremento del traffico e delle tariffe di pedaggio. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", in particolare, secondo il conto economico di Hochtief, la filiale tedesca di Acs, il traffico sulle sue strade a pedaggio è cresciuto del 3,8 per cento e le tariffe del 7,4 per cento. Il risultato è stato un fatturato totale di 2,7 miliardi di euro nel semestre, in crescita del 12 per cento, e un margine operativo lordo (Ebitda) di 1,9 miliardi di euro, il 13 per cento in più rispetto al primo semestre del 2022. Per quanto riguarda i mercati, il maggior incremento del traffico è stato registrato sulle strade degli Stati Uniti, dove è aumentato del 6 per cento, seguito da Italia (5 per cento), Francia, Messico e Brasile (4 per cento) e Spagna (2 per cento). (Spm)