Libia-Usa: ministra Esteri e consigliere Chollet esprimono preoccupazione per sicurezza Niger (3)

- Da parte sua, il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohammed Menfi, ha invitato gli autori del tentativo di colpo di Stato in Niger a ritirarsi immediatamente, a porre fine alle loro operazioni e a liberare il presidente della Repubblica legittimamente eletto. Lo ha dichiarato lo stesso Menfi, in un comunicato stampa, aggiungendo che il tentativo di colpo di Stato militare in Niger, innescando nel Paese un cambiamento non previsto dalla Costituzione, minaccia la sicurezza e la stabilità regionali. Menfi, inoltre, ha ricordato che lo statuto dell’Unione africana respinge simili azioni, tese a rovesciare l’autorità legittima di un Paese o a ricattarla con mezzi incostituzionali. Di conseguenza, ha aggiunto, chiunque dovesse insediarsi al posto di Bazoum non potrà avere suoi rappresentanti legittimi in seno all’Unione africana. Il capo del Consiglio presidenziale libico, infine, ha esortato i reparti delle Forze armate nigerine a tornare nelle loro caserme, invitando contestualmente la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale a fare tutto il necessario per garantire l’incolumità del presidente Bazoum, dei rappresentanti del governo legittimo e delle rispettive famiglie. (Lit)