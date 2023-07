Taiwan: Usa approvano aiuti militari per 345 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Taiwan, dal valore di circa 345 milioni di dollari. L’annuncio è arrivato sotto forma di un memorandum al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in cui viene indicato di attingere agli inventari del Pentagono per l’assistenza militare a Taiwan. Il pacchetto include dispositivi per la sorveglianza e le attività di intelligence, sistemi per la difesa aerea e missili, secondo quanto riferito al portale di informazione “The Hill” da un funzionario rimasto anonimo. (Was)