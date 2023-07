Business news: Spagna, Repsol chiude un prestito di 575 milioni con la Bei per progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Repsol ha firmato un prestito di 575 milioni di euro con la Banca europea per gli Investimenti (Bei) per promuovere lo sviluppo in Spagna di parchi eolici e fotovoltaici con una capacità totale di 1,1 gigawatt (GW). Un comunicato della società ha spiegato che questi impianti dovrebbero diventare funzionanti entro la fine del 2025. Il prestito, che contribuirà ad accelerare la transizione energetica, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'azione per il clima e la coesione sociale ed economica, fa parte del piano RePowerEu e sosterrà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dell'Ue dalle importazioni di combustibili fossili. Questi progetti forniranno elettricità equivalente al consumo medio annuo di circa 645 mila famiglie spagnole. Oltre il 35 per cento della capacità installata sarà localizzata in regioni di coesione, ovvero con un reddito pro capite inferiore al 75 per cento della media Ue. (Spm)