Business news: Deutsche Bank, ricavi aumentati dell'11 per cento nel secondo trimestre

- Deutsche Bank ha comunicato di aver registrato nel secondo trimestre del 2023 un aumento dei ricavi dell'11 per cento su base annua a 7,4 miliardi di euro. Tuttavia, l'utile ante imposte di 1,4 miliardi di euro della principale banca tedesca è stato inferiore del nove per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, tale esito è dovuto principalmente a costi una tantum per cause legali e ristrutturazioni, pari a 655 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la banca ha superato le previsioni degli analisti, che avevano stimato ricavi per 7,1 miliardi di euro e un utile ante imposte di 1,2 miliardi di euro. Al riguardo, Sewing ha affermato: “Nella prima metà del 2023, siamo cresciuti ancora una volta in maniera dinamica in tutte le aree di attività e abbiamo dimostrato la nostra capacità di guadagno e il nostro solido bilancio”. L'Ad ha aggiunto: “Pertanto, siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2025”. Intanto, i costi del gruppo hanno continuato a salire nel secondo trimestre del 2023. In particolare, le spese sono aumentate del 15 per cento su base annua a 5,6 miliardi di euro. Con l'esclusione degli effetti una tantum come le spese legali o per la ristrutturazione, i costi rettificati hanno sperimentato un incremento di circa il 4 per cento. Le maggiori entrate hanno potuto compensare solo in parte l'aumento dei costi, con il rapporto tra i due indicatori che è salito al 76 per cento. Come nota “Handelsblatt”, ciò significa che Deutsche Bank “ha speso 76 centesimi per guadagnare un euro”. Tuttavia, la situazione reddituale del gruppo è sufficientemente stabile perché gli azionisti ne possano beneficiare. Nella serata di ieri 25 luglio, la banca ha annunciato che riacquisterà azioni per un valore di 450 milioni di euro a partire da agosto.La decisione rientra nel piano dell'istituto di credito per versare otto miliardi di euro agli azionisti entro il 2025, sotto forma di dividendi e programmi di riacquisto dei titoli. (Geb)