Business news: Danone, primo semestre ricavi a 14,2 miliardi di euro (+6,3 per cento

- Nel primo semestre del 2023 il gruppo francese Danone, attivo nel settore alimentare, ha registrato un aumento dei ricavi del 6,3 per cento, a 14,2 miliardi di euro. Lo ha annunciato l'azienda pubblicando i dati conseguiti nel primo semestre dell'anno. L'utile netto è salito del 48,2 per cento, a più di un miliardo di euro. Danone nel comunicato ha annunciato che prevede di raggiungere una "forchetta alta" per il suo obiettivo di crescita annuale. (Frp)