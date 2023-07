Niger: Casa Bianca condanna colpo di Stato, a rischio la cooperazione nella sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a monitorare “con preoccupazione” la situazione in Niger, dopo il colpo di Stato militare, e condannano fermamente qualsiasi tentativo di rovesciare un governo democraticamente eletto dai cittadini. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Un colpo di Stato militare potrebbe portare gli Stati Uniti a sospendere la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e in altri settori strategici”, ha detto. (Was)