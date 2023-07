Medio Oriente: Bahrein ritira invito a ministro Esteri di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bahrein ha informato Israele di voler rimandare la missione a Manama del ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Eli Cohen, prevista la prossima settimana. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, spiegando che il motivo della riprogrammazione della visita è l’ennesima, controversa visita del il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, alla Moschea di Al Aqsa (Monte del Tempio per gli ebrei), vista come una provocazione dal mondo musulmano. Lo scorso gennaio, il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe dovuto visitare gli Emirati Arabi Uniti, ma Abu Dhabi aveva ritirato l'invito dopo quella un'analoga azione da parte di Ben Gvir. L'invito deve ancora essere rinnovato. Le politiche del governo di Netanyahu nei confronti dei palestinesi hanno anche portato il Marocco a ritardare ripetutamente i piani per ospitare il Forum del Negev, appuntamento internazionale che riunisce Israele, gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente.(Res)