Brasile: grazie a partnership tra Tim e Apple, iPhone più economico del 50 per cento

- La compagnia di telecomunicazioni italiana Tim Brasil e la società informatica statunitense Apple hanno firmato un accordo per offrire sul mercato brasiliano i cellulari iPhone a un prezzo fino al 50 per cento più conveniente. La compagnia telefonica è la prima a firmare un accordo con la società nordamericana in America latina. La Tim ha comunicato che includerà servizi gratuiti come Apple Music, Apple TV, iCloud (archiviazione dati in cloud) e Arcade (giochi) per gli utenti del piano speciale, denominato "Tim Black". Per accedere agli sconti, i clienti devono acquistare il pacchetto "Tim Black con Apple One". Sul sito di Tim i modelli Apple sono già venduti a un prezzo inferiore al mercato.(Brb)