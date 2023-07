Brasile-Paraguay: Lula incontra presidente eletto Pena, focus su investimenti e Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo discusso temi di cooperazione nell'area della sicurezza e dell'economia, oltre che in tema di valichi di frontiera, miglioramento degli investimenti nella regione e promozione di maggiori scambi commerciali tra Paraguay e Brasile", ha sottolineato, dal canto suo, il presidente paraguaiano. Pena ha riferito di percepire il rapporto bilaterale con grande ottimismo. "Sento che paraguaiani e brasiliani sognavano in grande 50 anni fa e oggi dobbiamo tornare a sognare in grande. E il mio sogno è che in Paraguay e in Brasile la gente non debba soffrire la fame, non che ci siano persone che non studiano, di certo non ci devono essere persone senza lavoro. Dobbiamo creare le condizioni affinché ci siano sanità, istruzione e lavoro. Questo richiede investimenti e ritengo che la visione di generare risorse sia la migliore strategia per i nostri Paesi", ha detto Pena. (segue) (Brb)