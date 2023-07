Brasile-Paraguay: Lula incontra presidente eletto Pena, focus su investimenti e Mercosur (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In America Latina, il Paraguay ospita la più grande comunità brasiliana residente all'estero, che raggiunge più di 245.000 cittadini. Il Brasile è il più grande investitore estero diretto in Paraguay (904 milioni di dollari), nonché il principale partner commerciale del Paese vicino. Nel 2022, il commercio bilaterale tra i due paesi ha raggiunto un valore record di 7,15 miliardi di dollari, con un aumento del 7,8 per cento rispetto all'anno precedente. (Brb)