Ucraina: almeno cinque feriti in attacco missilistico russo a Dnipro

- Un attacco missilistico russo ha colpito oggi un complesso residenziale e un edificio del servizio di sicurezza ucraino nella città di Dnipro. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, stando a quanto riferito dal ministro dell'Interno ucraino, Ihor Klymenko. "Dnipro. Venerdì sera. Colpito un condominio a più piani e un edificio del servizio di sicurezza ucraino (Sbu). Di nuovo, terrore missilistico russo", ha scritto presidente Volodymyr Zelensky sull'app di messaggistica Telegram. Diversi video non verificati pubblicati sui social media mostrano macerie sparse in un cortile in un grande complesso di condomini. Ieri, Zelensky aveva presieduto una riunione dello Stato maggiore proprio a Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. I partecipanti alla riunione avevano discusso della situazione al fronte. In particolare, Zelensky aveva ascoltato i rapporti del comandante delle forze armate dell'Ucraina, Valerij Zaluzhnyj, dei comandanti Oleksandr Tarnavsky e Oleksandr Syrskyj, e del direttore dell'intelligence ucraina, Kyrylo Budanov. (Res)