Business news: Spagna, Fcc costruirà complesso fotovoltaico di 263 MW per TotalEnergies

- Il gruppo francese TotalEnergies ha assegnato alla spagnola Fcc il contratto per la costruzione di un complesso fotovoltaico con una capacità di 263 megawatt (MW) a Guillena nei pressi di Siviglia, che prevede un investimento di oltre 200 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il periodo di completamento dei lavori previsto è di circa un anno. Fcc amplia così il suo portafoglio di progetti di energia rinnovabile, attività in cui è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni, costruendo impianti per grandi gruppi energetici come Iberdrola. Il contratto assegnato da TotalEnergies a Fcc Industrial prevede la costruzione di cinque impianti - Postigo, Arbotante, Pilastra, La Noria e La Carrascosa - che copriranno un'area di circa 400 ettari e disporranno di un totale di quasi 400 mila moduli fotovoltaici bifacciali da 665 Wp. Una volta in funzione, genereranno energia elettrica sufficiente a coprire il consumo annuale stimato di oltre 150 mila abitazioni, evitando l'emissione di circa 140 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera. (Spm)