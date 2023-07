Usa: Biden scherza su impeachment, con inflazione in calo repubblicani cercano nuovi argomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto alcuni commenti sarcastici rivolti al Partito repubblicano, affermando che “dovranno trovare qualche altro motivo per criticarmi ora che l’inflazione sta scendendo: magari decideranno di tentare un impeachment perché i prezzi stanno calando”. Durante un discorso in Maine, Biden ha citato gli ultimi dati sull’inflazione, che secondo il dipartimento del Commercio si è avvicinata ulteriormente alla soglia del due per cento che rappresenta l’obiettivo ultimo della Federal Reserve. “Siamo posizionati meglio di qualsiasi altro Paese sviluppato al mondo in termini economici”, ha detto. La battuta di Biden in merito ad un possibile impeachment è arrivata a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, che in un recente intervento in aula al Congresso ha affermato che il suo partito potrebbe tentare di avviare una procedura di impeachment alla luce delle accuse (mai dimostrate) di reati finanziari da parte del presidente e della sua famiglia. (Was)