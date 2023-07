Emirati: vietate le esportazioni di riso per i prossimi quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno vietato le esportazioni e le riesportazioni di riso per quattro mesi, compreso il riso di origine indiana. Lo ha riferito quest'oggi l'agenzia di stampa statale emiratina "Wam", precisando che il divieto riguarderà il riso di tutte le varietà, compreso il riso integrale, il riso completamente o parzialmente lavorato e il riso spezzato. Il divieto fa seguito alla decisione del governo indiano della scorsa settimana di interrompere le esportazioni di riso bianco e spezzato non basmati per l'aumento dei prezzi e i danni ai raccolti dovuti alle piogge monsoniche. I fornitori locali e i supermercati negli Emirati Arabi Uniti si aspettavano un rincaro, anche se temporaneo, secondo quanto riferito dai media locali. Anche l'India, che copre oltre il 40 per cento delle esportazioni mondiali di riso, ha deciso oggi di limitare le esportazioni di crusca di riso disoleata fino al 30 novembre. (Res)