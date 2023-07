Usa: Trump, non rinuncerò alle presidenziali 2024 nonostante nuove accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista concessa quest’oggi con il conduttore radiofonico conservatore John Fredericks, Donald Trump ha ribadito la sua intenzione di proseguire la corsa per le elezioni presidenziali del 2024, nonostante le accuse nei confronti di lui riguardo ai documenti di Mar-a-Lago. Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avanzato nuove accuse nei confronti dell’ex presidente Trump, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati nell’estate del 2022 all’interno della sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. Stando agli atti giudiziari, l’ufficio di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini, ha avanzato anche nuove accuse nei confronti di Walt Nauta, ex consigliere di Trump, incriminando anche una terza persona. Si tratta di Carlos De Oliveira, impiegato 56enne addetto alla manutenzione nella residenza di Mar-a-lago: nei suoi confronti è stata avanzata la stessa accusa di cospirazione emessa nei confronti di Trump. De Oliveira è stato anche accusato di avere mentito al Federal Bureau of Investigation (Fbi) in merito allo spostamento di scatole contenenti documenti classificati. Nei confronti di Trump sono stati avanzati tre nuovi capi di imputazione, per intralcio alla giustizia e per aver conservato volontariamente documenti contenenti informazioni relative alla sicurezza nazionale. I primi due riguardano il tentativo di cancellare i filmati delle telecamere di sorveglianza della residenza. Nell'intervista di oggi, Trump ha negato qualsiasi illecito. (Res)