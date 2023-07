Business news: Spagna, per Naturgy utile di un miliardo nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 l'azienda energetica spagnola Naturgy ha ottenuto un utile di un miliardo di euro, l'87,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La compagnia ha sottolineato che questo risultato è stato sostenuto dalla buona performance delle attività liberalizzate a livello internazionale, in particolare le attività di gestione e commercializzazione dell'energia, e dall'evoluzione positiva del risultato finanziario, che riflette la forte riduzione della leva finanziaria realizzata nel periodo. Il margine operativo lordo (Ebitda) del gruppo a fine giugno si è attestato a 2,8 miliardi di euro, con un aumento del 39,2 per cento rispetto al primo semestre del 2022. (Spm)