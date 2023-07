Italia-Vietnam, Gribaudo (Pd), accordo importante per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stata confermata presidente dell'Integruppo parlamentare di amicizia Italia-Vietnam, per questo ho partecipato alle celebrazioni che seguono la stesura di una ratifica di nuovi accordi commerciali fra i due Paesi. “Dopo la grande collaborazione durante la pandemia, con lo scambio di mascherine e vaccini fondamentali per fermare il virus, si aprono nuove importanti possibilità commerciali anche per le nostre imprese del cuneese. L'accordo favorirà lo scambio proficuo, e da questo punto di vista mi metto a disposizione degli imprenditori del territorio e delle categorie per favorire nuove prospettive imprenditoriali". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Partito democratico, Chiara Gribaudo. “Per la prima volta sono stata al Quirinale, per le celebrazioni dei cinquant'anni di amicizia fra Italia e Vietnam. È stata una grande emozione quella di entrare in quel palazzo storico e incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una veste diversa da quella con cui lo ricordiamo nel nostro territorio il 25 aprile scorso", sottolinea Gribaudo, che conclude: "Dopo le celebrazioni della sera, la mattina in veste di vicepresidente del Partito democratico, insieme al responsabile Esteri Peppe Provenzano, abbiamo incontrato una delegazione vietnamita composta anche dal Presidente Vo Van Thuong per ribadire il percorso comune per la pace, la solidarietà e la cooperazione internazionale". (Rin)