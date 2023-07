Cultura: Mollicone (Fd’I), bene riforma musei, realizzeremo circuito “Italia in scena”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riorganizzazione dei musei statali voluta dal ministro Sangiuliano è la realizzazione di una principale riforma contenuta anche nel programma di governo. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. “Abbiamo bisogno di un salto quantico nelle politiche museali, introducendo meccanismi di valutazione delle politiche e migliori forme di comunicazione, partendo dal reclutamento”, sottolinea Mollicone, che aggiunge: “Stiamo presentando una proposta di legge per regolamentare il rapporto tra pubblico e privato nei beni culturali istituendo un circuito – Italia in scena – così da garantire una gestione non solo più qualitativa, ma anche più efficace, efficiente e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica e promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà, con ampio utilizzo di strumenti di partenariato pubblico privato, specie per rendere attive situazioni di uso o valorizzazione insufficiente di piccoli borghi, aree interne, comuni montani e beni culturali non gestititi in modo adeguato. Lo abbiamo già proposto in sede di governo della Capitale istituendo ‘Roma segreta’ e lo realizzeremo, col ministro Sangiuliano, anche al governo della Nazione”. (Rin)