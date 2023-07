Lavoro: Uiltrasporti, operaio investito in cantiere autostrada, azioni concrete per evitare morti ingiuste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte che andava evitata. “Questa volta è accaduto in un cantiere dell'autostrada A24, nei pressi del casello di Avezzano, dove un operaio di 32 è stato investito da un camion". Ad annunciarlo la Uiltrasporti, che prosegue: "Continua senza tregua la strage di donne e uomini, morti mentre stavano lavorando. È indegno per una società civile assistere a questa deriva inaccettabile. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei colleghi della giovane vittima. La rabbia si associa al nostro impegno a contrastare sempre e comunque con ogni mezzo questa piaga della società. Lo facciamo ogni giorno con la campagna Zero morti sul lavoro e attraverso protocolli e intese volti ad aumentare la salvaguardia della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, ad esempio attraverso l'applicazione dello stop work authority che consente ai lavoratori di fermarsi quando non si sentono sicuri. Continueremo - conclude la Uiltrasporti - a sollecitare aziende e istituzioni per vincere questa battaglia di civiltà". (Com)