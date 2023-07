Africa: presidente egiziano Al Sisi al summit di Mosca, “sbloccare l’export di grano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia per le statistiche egiziana Capmas, gli scambi commerciali tra Egitto e Russia sono aumentati del 16 per cento nel 2022, raggiungendo quota 5 miliardi di dollari. A margine del vertice, Al Sisi ha incontrato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa per discutere degli ultimi sviluppi regionali a livello continentale, nonché degli sviluppi più importanti dei dossier di interesse comune a livello internazionale. Tra i due leader c'è stato uno scambio di vedute sugli sviluppi dell'iniziativa africana per mediare la crisi russo-ucraina. A tal riguardo, Al Sisi ha anche partecipato a un incontro con i leader africani con focus, appunto, sulla mediazione africana tra le parti in causa. I partecipanti hanno convenuto di continuare a sostenere tutti gli sforzi volti a risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev, alla luce di ripercussioni che hanno un grande impatto sulle economie dei loro Paesi e sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. (Cae)