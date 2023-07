Imprese: Fim Cisl, raggiunto accordo aziendale su gruppo Kohler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinnovato alla Lombardini di Reggio Emilia, con il 96 per cento di si da parte dei lavoratori, l’accordo aziendale del gruppo americano Kohler produttore di motori, tra Fim, Fiom e Uglm e l’azienda. Lo dichiarano in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano, e il segretario generale Fim Emilia Centrale, Giorgio Uriti. “L’intesa innovativa, unica nel suo genere, oltre alla parte economica che prevede un premio annuale strutturale, ultrattivo e non assorbibile, del valore di 1.300 euro dal 2024 e per sempre, con un aumento medio mensile di 100 euro a cui si somma un aumento del Premio di risultato annuale variabile da 2.900 euro lordi a 3.200 euro, introduce una serie di diritti innovativi relativi al welfare e alla conciliazione dei tempi vita-lavoro: dalla maternità facoltativa, con integrazione da parte aziendale fino al 120 per cento con la possibilità che sarà la lavoratrice o il lavoratore a decidere dove collocare l’integrazione azienda così da promuovere realmente l’equilibrio tra padre e madre nella cura dei figli. Inserito il diritto di 15 minuti per i colloqui scolastici durante l’orario di lavoro con postazione in azienda oltre a due giorni di permesso, anche a ore, per l’inserimento figli piccoli all’asilo la cui richiesta non può essere negata. Sul fronte del diritto allo studio introdotti 15 giorni di permesso in più a chi ne facesse richiesta per conseguire il diploma o tesi di laurea", sottolineano Uliano e Uriti. (segue) (Com)