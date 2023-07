Imprese: Fim Cisl, raggiunto accordo aziendale su gruppo Kohler (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumenta inoltre - aggiungono - la percentuale del part-time fino all’8 per cento con la novità che per la maternità le malattie gravi e lo stato di gravidanza non si tiene conto della percentuale e diventa un diritto del lavoratore lavoratrice. Condivisa inoltre, come previsto dal Ccnl 2021 lo strumento formativo della piattaforma d MetApprendo. Viene inoltre aumentata la quota a carico impresa della previdenza complementare (Fondo Cometa) che passerà dal 2 per cento al 2,5 per cento per tutti i lavoratori iscritti al fondo. L’accordo prevede inoltre la condivisione di percorsi di stabilizzazione per i precari. Viene inoltre cancellato il periodo di comporto per le malattie gravi previste dal Contratto collettivo nazionale e la garanzia del trattamento economico fino a piena guarigione della lavoratrice e del lavoratore. Un aspetto importante che ridà dignità al lavoratore ammalato che spesso si trova a decidere se curarsi o tornare al lavoro per non essere licenziato. Rispetto ai temi della salute e sicurezza, le parti firmatarie del contratto hanno previsto l’installazione di un impianto di trigenerazione che dovrà raffreddare il reparto montaggio nelle catene a ritmo vincolato lavorano la maggior parte degli operai per assembleare i motori Lombardini e Kohler". (segue) (Com)