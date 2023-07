Algeria: primo ministro Benabderrahmane, puntiamo a crescita del 5 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell'Algeria ha toccato quota 225 miliardi di dollari, e potrebbe chiudere il 2023 in aumento del 5 per cento su anno. Lo ha detto il primo ministro del Paese nordafricano, Ayman Benabderrahmane, nell'intervento tenuto al vertice Russia-Africa in corso a San Pietroburgo. L'Algeria, ha detto Benabderrahmane, "sta vivendo un momento di sviluppo che, unito al clima imprenditoriale, lo rende una promettente destinazione per gli investimenti nazionali ed esteri". Una dinamica che ha portato a una crescita del "Pil a 225 miliardi di dollari e il reddito pro capite a oltre 4.800 dollari. Gli sforzi attuali mirano a registrare una crescita economica superiore al 5 per cento entro la fine del 2023, con zero debito estero". Benabderrahmane ha inoltre espresso la volontà dell'Algeria di costruire una cooperazione solida tra Africa e Russia, strada per promuovere un sistema internazionale equo. (Ala)