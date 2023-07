Banche: Unicredit su stress test, punto di arrivo di livello capitale al 2025 è il più alto di istituti comparabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit prende nota della pubblicazione dei risultati dello stress test del 2023 condotto dall'Autorità bancaria europea (European nanking authority, Eba), in collaborazione con il meccanismo di vigilanza unico (Single supervisory mechanism, Ssm), la Banca centrale europea (Bce) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (European systemic risk board, Esrb). Il punto di arrivo del livello di capitale di Unicredit - riferisce una nota - al 2025 è il più alto delle banche comparabili, grazie alla sua robusta capitalizzazione. Lo stress test europeo 2023 non prevede una soglia di pass-fail, è invece pensato per essere utilizzato come un'importante base di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory review and evaluation process, Srep). I risultati aiuteranno le autorità competenti a valutare la capacità di Unicredit di soddisfare i requisiti prudenziali in scenari avversi. Lo scenario avverso dello stress test è stato definito da Bce/Esrb e copre un orizzonte temporale di tre anni (2023-2025). Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2022 e quindi non tiene conto di future strategie di business e altre azioni manageriali. Non rappresenta un'indicazione dei futuri profitti di Unicredit. (segue) (Rin)