Banche: Unicredit su stress test, punto di arrivo di livello capitale al 2025 è il più alto di istituti comparabili (2)

- Nonostante lo scenario di stress più severo applicato quest’anno, la riduzione del livello di capitale di Unicredit è significativamente minore che nei risultati dello stress test del 2021, grazie ad un punto di partenza molto più robusto basato su un miglioramento significativo nella generazione di capitale, una solida qualità dell’attivo e prudenti overlays. Tutto ciò pone Unicredit in una buona posizione rispetto a potenziali shock macroeconomici. I risultati di Unicredit sono i seguenti. Nello scenario base: nel 2025 un Cet1r fully loaded al 19,97 per cento, 397 pb in più rispetto al Cet1r fully loaded a fine dicembre 2022; nel 2025 un Cet1r transitional al 19,97 per cento, 329 pb in più rispetto al Cet1r transitional a fine dicembre 2022. Nello scenario avverso: nel 2025 un Cet1r fully loaded al 12,51 per cento, 349 pb in meno rispetto al Cet1r fully loaded a fine dicembre 2022; nel 2025 un Cet1r transitional al 12,51 per cento, 417 pb in meno rispetto al Cet1r transitional a fine dicembre 2022. Il Cet1r fully loaded di Unicredit al secondo trimestre 2023 è pari al 16,64 per cento (Cet1r transitional al 16,94 per cento). Quest’anno, per la prima volta, l’Eba ha pubblicato un’ulteriore informativa su bond holdings held at amortised cost. Questi dati non includono l’impatto di coperture finanziarie a livello di portafoglio, pari per Unicredit a 1,8 miliardi di euro a dicembre 2022 e 1,9 miliardi di euro a febbraio 2023. Considerando queste coperture, le differenze tra il carrying amount e il fair value sono uguali rispettivamente a 1,5 miliardi di euro e 1,2 miliardi di euro, significativamente più basse di quanto divulgato da Eba, confermando così il nostro approccio prudente alla copertura del rischio di tasso di interesse collegato al portafoglio di investimento. (Rin)