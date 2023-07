Italia-Usa: consolato a Detroit, seconda edizione della mostra LoveITDetroit affidata da Ludovica Serafini e Roberto Palomba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rappresentare il valore del design italiano (non solo) a Detroit, anche per questo anno, l’evento in parallelo sarà̀ ospitato nel metaverso con una mostra altamente coinvolgente in cui mondo virtuale e reale dialogheranno. La versione 3.0 del metaspace di LoveITDetroit, dopo il Made in Italy nella versione 1.0 e la mostra della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma nella 2.0, verrà lanciata il 1 settembre con una mostra importante. Questo spazio, come quello fisico, manterrà il focus sulla sostenibilità con l’apporto della Dte, compagnia energetica del Michigan, che provvederà alla compensazione energetica così da rendere LoveITDetroit ad impatto zero. “LoveITDetroit diventerà ancora una volta una vetrina internazionale per l'eccellenza italiana, aiutando nel contempo a diffondere l'importanza di un approccio sostenibile nell'industria creativa e a ispirare alle best practice dell'Italia, integrando tradizione e artigianalità con tecnologia e innovazione”, ha commentato la consola Baistrocchi. (Was)